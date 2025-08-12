Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα στα ρηχά

Αυξάνονται τα περιστατικά όπου το μπάνιο στην θάλασσα καταλήγει με πόνο και στρες. Και στα Χανιά, μία γυναίκα δαγκώθηκε από θαλάσσια χελώνα.

Η ανυποψίαστη γυναίκα κολυμπούσε στα ρηχά της παραλίας Μαράθι στα Χανιά, όταν ξαφνικά ένωσε την θαλάσσια χελώνα να την δαγκώνει στο πλάι της κοιλιάς της.

Για καλή της τύχη το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και της προκλήθηκε μόνο κοκκινίλα στο σημείο όπου έκλεισαν τα σαγόνια της θαλάσσιας χελώνας.