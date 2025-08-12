Κίνδυνος Πυρκαγιάς: «Κόκκινος» συναγερμός για 10 περιφέρειες

Επιμένουν και σήμερα οι θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική και σε συνδυασμό με τη ζέστη και την ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Η άνοδος της θερμοκρασίας που έγινε αισθητή χθες και ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα με το θερμόμετρο να φτάνει τους 42 βαθμούς στη Σκάλα Μεσσηνίας, θα διατηρηθεί και σήμερα, με τον υδράργυρο να αρχίζει την πτωτική του πορεία από την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας .

Αναλυτικά οι περιοχές:

Πολύ υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)