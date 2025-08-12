Βόνιτσα: Νέα πυρκαγιά στα Παλιάμπελα- Πληροφορίες οτι κάηκε σπίτι

Καλύτερη η εικόνα σήμερα στο Ευηνοχώρι

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα Λίγο πριν τις 7 εστάλη νέο μήνυμα 112 για εκκένωση του οικισμού Βάρκο προς Παλιάμπελα ενώ ακολούθησε σε λίγα λεπτά παρόμοιο μήνυμα προς ενημέρωση για τους κατοίκους της Βόνιτσας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάηκε πολυτελές σπίτι

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ενεργοποίηση <br><br> Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας<br><br> Αν βρίσκεστε στην περιοχή <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Βαρκό</a> απομακρυνθείτε προς <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Παλιάμπελα</a><br><br> Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών<br><br> <a href="https://t.co/kexUnlnGMV">https://t.co/kexUnlnGMV</a><a href="https://twitter.com/pyrosvestiki?ref_src=twsrc%5Etfw">@pyrosvestiki</a><a href="https://twitter.com/hellenicpolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@hellenicpolice</a></p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://twitter.com/112Greece/status/1955114056815145002?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2025</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ενεργοποίηση <br><br> Δασική πυρκαγιά στην περιοχή <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Παλιάμπελα</a> της Περιφερειακής Ενότητας <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αιτωλοακαρνανίας</a><br><br> Αν είστε στην περιοχή της <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%92%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Βόνιτσας</a> παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών<br><br> <a href="https://t.co/kexUnlnGMV">https://t.co/kexUnlnGMV</a><a href="https://twitter.com/pyrosvestiki?ref_src=twsrc%5Etfw">@pyrosvestiki</a><a href="https://twitter.com/hellenicpolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@hellenicpolice</a></p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://twitter.com/112Greece/status/1955115911754526965?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2025</a></blockquote>

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα για όσους βρίσκονταν στα Παλιάμπελα

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ενεργοποίηση <br><br> Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Παλιάμπελα</a> της Περιφερειακής Ενότητας <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αιτωλοακαρνανίας</a><br><br> Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών<br><br> <a href="https://t.co/kexUnlnGMV">https://t.co/kexUnlnGMV</a><a href="https://twitter.com/pyrosvestiki?ref_src=twsrc%5Etfw">@pyrosvestiki</a><br> <a href="https://twitter.com/hellenicpolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@hellenicpolice</a></p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://twitter.com/112Greece/status/1955091394432848251?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2025</a></blockquote>

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Πυρκαγιά</a> σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 <a href="https://twitter.com/hashtag/%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#πυροσβέστες</a> με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.</p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1955090019351167276?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2025</a></blockquote>