Βόνιτσα: Νέα πυρκαγιά στα Παλιάμπελα- Πληροφορίες οτι κάηκε σπίτι

Καλύτερη η εικόνα σήμερα στο Ευηνοχώρι
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα
Λίγο πριν τις 7 εστάλη νέο μήνυμα 112 για εκκένωση του οικισμού Βάρκο προς Παλιάμπελα ενώ ακολούθησε σε λίγα λεπτά παρόμοιο μήνυμα προς ενημέρωση για τους κατοίκους της Βόνιτσας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάηκε πολυτελές σπίτι
Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα για όσους βρίσκονταν στα Παλιάμπελα
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Ελέγχεται η φωτιά στον Γαλατά Ευηνοχωρίου
Παράλληλα, βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου. Εκεί επιχειρούν 47 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Η πυρκαγιά καταστρέφει καλαμιές και συστάδες δέντρων, ενώ οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του ποταμού ώστε να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε ελαιώνες, εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες.
Η μείωση της έντασης των ανέμων έχει συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης, ενώ οι πυροσβέστες έχουν διασφαλίσει την προστασία του Ευηνοχωρίου, για το οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί προειδοποίηση 112.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε αποθήκες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr