Δυτ. Ελλάδα: Πυρκαγιά στο Ευηνοχώρι - Ήχησε το 112

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πολύ κοντά στην πρώτη που είχε ξεσπάσει το πρωί στον Γαλατά Ναυπακτίας αυτή τη φορά ξεκίνησε μέσα από το ποτάμι σε καλαμιές και έχει επεκταθεί προς την πλευρά του Ευηνοχωρίου.

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η φωτιά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και καίει και στις δύο πλευρές του ποταμού Ευήνου, θέτοντας σε κίνδυνο γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχή.