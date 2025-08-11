Κηδεία Λένα Σαμαρά: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» της 34χρονης

Αυτή την ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, φίλοι, συγγενείς και πολιτικοί παράγοντες συγκεντρώνονται για να αποχαιρετίσουν τη Λένα Σαμαρά , κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά , που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη επιληπτική κρίση με σοβαρή επιπλοκή που οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς. Παρά τη γρήγορη διακομιδή της στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και την παραπομπή της στη Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού», καθώς και τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή της.

Η ξαφνική αυτή απώλεια έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη σε όσους την γνώριζαν και εκφράζονται συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά.