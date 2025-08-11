Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά σήμερα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα βρεθούν σήμερα για να της πουν το τελευταίο αντίο, μοιραζόμενοι την απώλεια και την οδύνη για έναν άνθρωπο που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω της αγάπη και σεβασμό.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ και βαθιά θλίψη στους οικείους της, καθώς και σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν. Αν και η ίδια επέλεξε να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ευγενική και διακριτική της παρουσία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συναναστράφηκε.

Στις 13:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά , πρωτότοκη κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά .

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά, γνωστή ως Λένα, γεννήθηκε τον Μάιο του 1990 στην Πύλο. Υπήρξε μαθήτρια του Κολλεγίου Αθηνών έως το 2008, ακολουθώντας μια οικογενειακή παράδοση στενά συνδεδεμένη με το φημισμένο ιδιωτικό σχολείο. Ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, και ο θείος της, αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Σαμαράς – πρώην πρόεδρος του ιδρύματος – υπήρξαν επίσης απόφοιτοί του.

Η Λένα ήταν απόγονος της Πηνελόπης Δέλτα, συζύγου του ιδρυτή του Κολλεγίου Στέφανου Δέλτα, και κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη, κουβαλώντας μια βαριά οικογενειακή κληρονομιά. Το όνομά της, Ελένη, δόθηκε στη μνήμη της γιαγιάς της από την πλευρά του πατέρα της, Ελένης Ζάννα.

Μετά την αποφοίτησή της από το Κολλέγιο, συνέχισε τις σπουδές της στο Saint George’s City College του Λονδίνου, απ’ όπου έλαβε πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού το καλοκαίρι του 2015, σε μια περίοδο που ο πατέρας της είχε ήδη αποχωρήσει από την πρωθυπουργία και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Παρότι η ίδια δεν επέλεξε να ακολουθήσει ενεργά τον δρόμο της πολιτικής, είχε δείξει ενδιαφέρον κατά τη θητεία του Αντώνη Σαμαρά ως υπουργού Πολιτισμού το 2009. Τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής της προτίμησε να τα κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα, αφήνοντας τις αναμνήσεις της σε στενούς φίλους και την οικογένειά της.