Καιρός: Δυνατά μελτέμια και θερμοκρασία στους 41 βαθμούς Κελσίου μέχρι αύριο

Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες δύο μέρες, καθώς οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό, οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί καθώς αν και το μελτέμι «εξασθενεί λίγο από σήμερα το απόγευμα θα διατηρηθεί τοπικά το επόμενο διήμερο σε κεντρικό Αιγαίο και Νότια Εύβοια – Καβοντόρο στα 7 με 8 Μποφόρ ανεβάζοντας τον δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιών στο 4».

Εξασθένηση των ανέμων «προβλέπεται από την Τετάρτη έως και της Παναγίας», ενώ το προσεχές Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα φτάσουν και πάλι στα 6 με 7 μποφόρ.

Την ίδια ώρα σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθούν το επόμενο διήμερο και οι θερμοκρασίες, καθώς θα σκαρφαλώσουν στους 41 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.