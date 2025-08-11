Θρίλερ με το πτώμα που εντοπίστηκε στη Λακκόπετρα – Εξετάζεται αν σχετίζεται με αγνοούμενο Γάλλο

Πτώμα άνδρα, ηλικίας περίπου 40 ετών, εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην παραθαλάσσια περιοχή της Λακκόπετρας, στην Αχαΐα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο νεκροτομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Οι Αρχές ερευνούν αν ο νεκρός σχετίζεται με την υπόθεση του Γάλλου επιβάτη, ο οποίος είχε πέσει από πλοίο της γραμμής Πάτρα – Ιταλία πριν από λίγες ημέρες και αγνοούνταν. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία ταυτότητας του άνδρα παραμένουν άγνωστα.