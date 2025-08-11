Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός 2,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα κοντά στην Πάτρα

Σεισμός 2,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα κοντά στην Πάτρα

Η δόνηση σημειώθηκε στις 2:17 π.μ., με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 2:17 τα ξημερώματα της Κυριακής, με επίκεντρο περιοχή 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πάτρας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, αν και τονίζουν πως πρόκειται για συνηθισμένο γεγονός για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ειδήσεις Τώρα

Τζόκερ: Το υψηλότερο τζακ ποτ όλων των εποχών-Πάλι δεν βρέθηκε νικητής

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σεισμός

Ειδήσεις