Σεισμός 2,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα κοντά στην Πάτρα

Η δόνηση σημειώθηκε στις 2:17 π.μ., με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης
Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 2:17 τα ξημερώματα της Κυριακής, με επίκεντρο περιοχή 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πάτρας.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.
Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, αν και τονίζουν πως πρόκειται για συνηθισμένο γεγονός για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr