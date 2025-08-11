Σεισμός 2,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα κοντά στην Πάτρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 2:17 τα ξημερώματα της Κυριακής, με επίκεντρο περιοχή 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πάτρας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, αν και τονίζουν πως πρόκειται για συνηθισμένο γεγονός για τη συγκεκριμένη περιοχή.