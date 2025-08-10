Back to Top
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Τζόκερ: Το υψηλότερο τζακ ποτ όλων των εποχών-Πάλι δεν βρέθηκε νικητής

Ούτε η αποψινή (10.08.2025) κλήρωση 2947 του Τζόκερ ανέδειξε νικητή στην πρώτη κατηγορία 5 + 1, καταγράφοντας ακόμη ένα τζακ ποτ.

Το τζακ ποτ συνεχίστηκε και στην αποψινή κλήρωση, 2947 (10 Αυγούστου 2025) του Τζόκερ , καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία (5+1). Ωστόσο, τέσσερις τυχεροί παίκτες στη δεύτερη κατηγορία (5άρι) θα δουν τους λογαριασμούς τους να φουσκώνουν, αφού κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 6, 8, 10, 31, 35, με Τζόκερ το 11.

Καθώς το τζακ ποτ συνεχίζεται, το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, εκτοξεύεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, θέτοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Τζόκερ.

 

