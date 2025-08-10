Λένα Σαμαρά: Τα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, οι δυνατές φιλίες και ο άδικος χαμός

Βαρύ πένθος σκέπασε την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) έσβησε η κόρη του, Λένα Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η νεαρή γυναίκα, που βίωσε ανέμελα παιδικά χρόνια και έχτισε δυνατές φιλίες, έπαθε επιληπτική κρίση και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς.

Η Λένα Σαμαρά ήταν ένας low profile άνθρωπος και τη λάτρευαν τα πρόσωπα του φιλικού περιβάλλοντός της και φυσικά η οικογένειά της, οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά και ο αδελφός της Κώστας.

Tο πρώην πρωθυπουργικό ζεύγος σύντομα θα αποχαιρετίσει για πάντα τη μονάκριβη κόρη του, καθώς η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Σε εκείνη την γενιά αποφοίτων ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πρωτότοκος γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου , ο Κωνσταντίνος Λιάπης, γιος του Μιχάλη Λιάπη, η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, η Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη και η Άννα Ιόλη Πρετεντέρη κόρη του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη.

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά της, φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας.

Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες

Η Λένα Σαμαρά δε συνήθιζε να πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις, ενώ οι λογαριασμοί της στα social media έχουν ελάχιστες φωτογραφίες, γεγονός που φανερώνει ότι ήταν ένα άτομο που δεν επεδίωκε τη δημοσιότητα. Στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρούσε στο Facebook η Λένα Σαμαρά είχε μοιραστεί μερικές σπάνιες φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή και συγκεκριμένα από τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια.