Ισχυρός σεισμός 6,1 ρίχτερ στην Τουρκία- Κατέρρευσαν κτίρια- Αισθητός και στο Ανατολικό Αιγαίο- ΔΕΙΤΕ LIVE

Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε το βράδυ της Κυριακής (10/8) την Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και Αρχές.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο σεισμός είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην πόλη Μπαλίκεσιρ, στην περιοχή του Μαρμαρά.
Από τον σεισμό έχουν καταστραφεί 10 κτίρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής και έχουν διασωθεί τέσσερα άτομα, ενώ γίνονται προσπάθειες διάσωσης δύο ακόμη ατόμων.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της βορειοδυτικής Τουρκίας και του Βορείου Αιγαίου.
Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 11 χλμ.
Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού.
Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο Καντιλί της Κωνσταντινούπολης, η δόνηση είχε μέγεθος 6,0 και εστιακό βάθος περίπου 7,7 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί την ένταση με την οποία έγινε αισθητή. Η AFAD τοποθετεί το εστιακό βάθος στα 10 χλμ.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε πως έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλες τις πληγείσες περιοχές. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρνητική εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανακοίνωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.
Μερικά λεπτά αργότερα ακολούθησαν δονήσεις μεγέθους 4,6, 3,7 και 4,3 Ρίχτερ
Ο σεισμολόγος Ευθήμης Λέκκας μίλησε στο protothema.gr για τον σεισμό, λέγοντας πως «έγινε αισθητός στη Χίο και στη Μυτιλήνη λόγω της απόστασης, ωστόσο δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο. Πρόκειται για χώρο γνωστής σεισμικότητας, αλλά όχι σε ρήγματα που μπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα».
Μυτιλήνη: Αισθητός ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Δεν υπάρχουν ζημιές
Αισθητός σε όλη τη Λέσβο έγινε ο ισχυρός σεισμός έντασης 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με τούρκους σεισμολόγους, σήμερα στις 7 και 53 το βράδυ.
Ο σεισμός που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν έντασης 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Λέσβο ως ισχυρός και με διάρκεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.
