Πάτρα: Kάλεσαν την πυροσβεστική στα Βραχνέικα αλλά δεν υπήρχε φωτιά

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αλλά ο "συναγερμός" ήταν λάθος σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική
Κλήση για φωτιά στα Βραχνέικα, έλαβε νωρίτερα η Πυροσβεστική, η οποία κινητοποιήθηκε, μαζί με την αστυνομία
Ωστόσο σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική δεν υπήρχε εστία φωτιάς και πιθανότατα η αναφορά για κανό, να ήταν σκόνη.
Υπενθυμίζεται ότι φωτιά στα Βραχνέικα, κοντά στην πίστα, είχε εκδηλωθεί φωτιά την Πέμπτη 7 Αυγoύστου.
