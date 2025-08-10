Πάτρα: Kάλεσαν την πυροσβεστική στα Βραχνέικα αλλά δεν υπήρχε φωτιά

Κλήση για φωτιά στα Βραχνέικα, έλαβε νωρίτερα η Πυροσβεστική, η οποία κινητοποιήθηκε, μαζί με την αστυνομία

Ωστόσο σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική δεν υπήρχε εστία φωτιάς και πιθανότατα η αναφορά για κανό, να ήταν σκόνη.

Υπενθυμίζεται ότι φωτιά στα Βραχνέικα, κοντά στην πίστα, είχε εκδηλωθεί φωτιά την Πέμπτη 7 Αυγoύστου.