Πάτρα: Kάλεσαν την πυροσβεστική στα Βραχνέικα αλλά δεν υπήρχε φωτιά

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αλλά ο "συναγερμός" ήταν λάθος σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική

Κλήση για φωτιά στα Βραχνέικα, έλαβε νωρίτερα η Πυροσβεστική, η οποία κινητοποιήθηκε, μαζί με την αστυνομία

Ωστόσο σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική δεν υπήρχε εστία φωτιάς και πιθανότατα η αναφορά για κανό, να ήταν σκόνη.

Υπενθυμίζεται ότι φωτιά στα Βραχνέικα,  κοντά στην πίστα, είχε εκδηλωθεί  φωτιά την Πέμπτη 7 Αυγoύστου.

 

