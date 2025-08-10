Αντικειμενικές αξίες: Ποιες αλλαγές έρχονται και σε ποιες περιοχές - Και η Αχαΐα ανάμεσά τους

Βίλες, παραθαλάσσια οικόπεδα και τουριστικά φιλέτα αποκτούν μεγαλύτερη φορολογητέα αξία με την αλλαγή στις αντικειμενικές

Μπορεί η κυβέρνηση να έχει βάλει στον «πάγο» την αναπροσαρμογή στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων μέχρι τα τέλη του 2027, αλλά στο υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο της επέκτασης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών σε όλη τη χώρα. Περισσότερες από 2.100 περιοχές από την Κρήτη έως τον Εβρο και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελλόριζο, αποκτούν για πρώτη φορά αντικειμενικές αξίες βάζοντας τέλος στις μεγάλες στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα στην αγορά. Η επέκταση των αντικειμενικών αξιών, αφορά περιοχές οι οποίες ενώ είναι εντός σχεδίου πόλης παραμένουν εκτός αντικειμενικού συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώνουν φόρους «ψίχουλα» παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για ακίνητα – φιλέτα σε νησιά ή σε παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Εξοχικές κατοικίες, βίλες και οικόπεδα που βρίσκονται σήμερα σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα πωλούνται σε τιμές που ζαλίζουν.

Οι εμπορικές τιμές των ακινήτων αυτών βρίσκονται στα ύψη ενώ οι τιμές που λαμβάνει υπόψη της η Εφορία για να επιβάλλει φόρους και τέλη είναι μικρές. Αυτό συμβαίνει γιατί η Εφορία για να προσδιορίσει την αξία του ακινήτου λαμβάνει υπόψη της συγκριτικά στοιχεία από πωλήσεις ακινήτων γειτονικών περιοχών ή την ελάχιστη τιμή ζώνης του δήμου ή της Περιφέρειας.



Έτσι οι φορολογούμενοι πληρώνουν φόρους σε πλασματικές αξίες. Από τη στιγμή που οι περιοχές αυτές θα ενταχθούν στο αντικειμενικό σύστημα οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων θα κάνουν άλμα. Η αύξηση της αξίας των ακινήτων θα ανεβάσει και τους φόρους όπως τον ΕΝΦΙΑ, τους φόρους μεταβίβασης και όλους τους φόρους και τα τέλη που βαρύνουν τα ακίνητα.



Με την επέκταση των αντικειμενικών αξιών σε όλη τη χώρα εκτιμάται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα αντλήσει έξτρα έσοδα 180-200 εκατ. ευρώ τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εξουδετερώσει τις επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ που θα προκύψουν για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ειδικά στις περιοχές που σήμερα καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών.



Το σχέδιο της επέκτασης των αντικειμενικών αξιών σε 2.167 περιοχές σε όλη τη χώρα «τρέχει» ειδική ομάδα υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών με στόχο μέχρι το 2026 το 1,5% της επικράτειας να ενταχθεί στον φορολογικό χάρτη. Με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων, ώστε να ολοκληρωθεί η αναδιαμόρφωση, επικαιροποίηση και πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών.

Αντικειμενικές αξίες: Πού θα μπουν τιμές ζώνης

Η επέκταση του συστήματος αντικειμενικών αξιών στην Αττική αγγίζει περιοχές από τη Βάρκιζα έως τα Λεγραινά, την Αγία Μαρίνα, τον Χάρακα και το Δασκαλειό, το Πόρτο Ράφτη ενώ τιμές ζώνης θα αποκτήσουν περιοχές στη Σαλαμίνα, τα Κύθηρα, την Αίγινα και τη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εντάσσονται: Παραθαλάσσιες περιοχές σε Αχαΐα (Διακοπτό, Ψαθόπυργος), Μεσσηνία (ως το Καλό Νερό), Κορινθία, Ηλεία και Χαλκιδική.Ορεινοί και παραθαλάσσιοι οικισμοί σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Αρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Φλώρινα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες, Εβρο, Ροδόπη.