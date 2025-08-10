Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φωτιά σε όχημα στην Αθηνών - Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας

Φωτιά σε όχημα στην Αθηνών - Κορίνθου: Δ...

Στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας

Διακόπηκε η κυκλοφορία το μεσημέρι της Κυριακής στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε όχημα στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.

Η διακοπή προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.

Ειδήσεις Τώρα

Κηφισιά: Συνελήφθησαν 14χρονοι που έσπαγαν παγκάκια- Τραυμάτισαν αστυνομικό

Συνταγογραφούσαν αντιδιαβητικό φάρμακο εν αγνοία των ασθενών - Δικογραφία σε βάρος δυο ειδικευομένων

Πυρκαγιά στην Ηλεία- Copernicus: Κάηκαν 7.950 στρέμματα- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Πυροσβεστική Διακοπή Κυκλοφορίας

Ειδήσεις