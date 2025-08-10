Φωτιά σε όχημα στην Αθηνών - Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας

Διακόπηκε η κυκλοφορία το μεσημέρι της Κυριακής στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε όχημα στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.

Η διακοπή προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.