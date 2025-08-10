Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πυρκαγιά στην Ηλεία- Copernicus: Κάηκαν 7.950 στρέμματα- ΦΩΤΟ

Πυρκαγιά στην Ηλεία- Copernicus: Κάηκαν ...

Αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις η μεγαλύτερη απώλεια

Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 09/08/2025, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.

Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν σύμφωνα, με την υπηρεσία Copernicus, είναι 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 δασικές εκτάσεις.

 

Εικόνα και πίνακας όπου αποτυπώνεται η πληγείσα έκταση και καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν

Ειδήσεις Τώρα

Κηφισιά: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε γυναίκα αστυνομικό που τους έκανε παρατήρηση

Μυτιλήνη: Η μάχη των 4 ημερών για τον μικρό Ορφέα, το δελφίνι που ξεβράστηκε σε παραλία

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε σε σπίτι στην Κάτω Αχαΐα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Ηλεία Copernicus

Ειδήσεις