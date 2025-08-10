Πυρκαγιά στην Ηλεία- Copernicus: Κάηκαν 7.950 στρέμματα- ΦΩΤΟ

Αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις η μεγαλύτερη απώλεια
Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 09/08/2025, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.
Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν σύμφωνα, με την υπηρεσία Copernicus, είναι 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 δασικές εκτάσεις.
Εικόνα και πίνακας όπου αποτυπώνεται η πληγείσα έκταση και καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν
