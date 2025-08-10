Κηφισιά: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε γυναίκα αστυνομικό που τους έκανε παρατήρηση

Νέο περιστατικό βίας από ανήλικους σημειώθηκε αυτή την φορά στην περιοχή της Κηφισιάς, τα μεσάνυχτα, κοντά στην στάση του ΗΣΑΠ, στην Πλατεία Πλατάνων.

Μία 46χρονη αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, καθώς περνούσε από την πλατεία, είδε δύο 14χρονους ημεδαπούς να σπάνε ένα παγκάκι.

Τους κάλεσε να σταματήσουν και τότε εκείνοι της επιτέθηκαν, την έσπρωξαν και την πέταξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Στο μεταξύ έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που είχαν κληθεί, οι οποίοι ακινητοποίησαν τους δύο ανήλικούς, τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς.

