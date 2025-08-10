Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε σε σπίτι στην Κάτω Αχαΐα

Στην Κάτω Αχαΐα συνελήφθη χθες το βράδυ ένας άνδρας, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης και μεγάλης ποσότητας άγνωστης λευκής σκόνης στην κατοχή και την οικία του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας: Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος των οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αυτοκίνητο και του πραγματοποίησαν σήμα στάσης για έλεγχο.

Ο κατηγορούμενος στη θέα των αστυνομικών απέρριψε από το αυτοκίνητό του ένα πλαστικό κουτί φαρμάκου, το οποίο περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί και διαπιστώθηκε ότι περιείχε έξι αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους -3,3- γραμμαρίων, ενώ στην κατοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -180- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν υάλινο βάζο με υπολείμματα κοκαΐνης και άγνωστη λευκή ουσία σε μορφή σκόνης, μεικτού βάρους -570- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.