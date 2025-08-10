Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Τάσος Νικόπουλος: Νεκρός σε τροχαίο ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Τάσος Νικόπουλος: Νεκρός σε τροχαίο ο 73...

Kατέληξε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής (10.08), ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος, μετά από τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου της Καβάλας.

Το δυστύχημα συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Η 59χρονη οδηγός του ενός οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος, κατέληξε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Ο Τάσος Νικόπουλος είχε σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας από τα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, ενώ αργότερα έγινε αναγνωρίσιμος για τη παρουσία στον Ορφέα και φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.

Ειδήσεις Τώρα

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος υψώνεται πάνω από το Παναχαϊκό- ΦΩΤΟ

Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το λιμάνι του Πειραιά

Πάτρα: Η πινακίδα του «stop» που… μετακομίζει συνεχώς, προκαλεί κίνδυνο ατυχήματος- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τροχαίο Δυστύχημα Ποδόσφαιρο

Sports