Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το λιμάνι του Πειραιά

Συναγερμός στον Πειραιά, για έναν άντρα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής από τη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10, μέσα στο λιμάνι.

Τον άντρα ανέσυρε σκάφος του Λιμενικού με τη συνδρομή στελεχών του Σώματος που ενεργούσαν από τη στεριά.

Ακολούθως, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.