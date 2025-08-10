Αύριο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά- Η επιθυμία της οικογένειας

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά «έφυγε» ξαφνικά το βράδυ της Πέμπτης
Αύριο στη 1 το μεσημέρι, από το Α' Νεκροταφείο, θα γίνει ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Λένα Σαμαρά.
Αναλυτικά, η ανάρτηση του Αντωνη Σαμαρά: «Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».
Η επιθυμία της οικογένειας
Ανακοίνωση με την οποία ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.
Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)
IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».
Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά έχασε ξαφνικά τη ζωή της, όταν κατέρρευσε από ανακοπή, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
