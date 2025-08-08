Αντώνης Σαμαράς: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά, που έφυγε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε αιφνιδιαστικά στην εφημερία του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Το μεσημέρι εκδήλωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Αρχικά επισκέφθηκε το Σισμανόγλειο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Οι γιατροί δεν διαπίστωσαν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, λόγω της ζάλης που συνεχιζόταν, οι γιατροί την παρέπεμψαν στον Ευαγγελισμό για έλεγχο, όπου αιφνιδιαστικά κατέληξε.