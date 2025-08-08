Αθλητής πήδηξε σε φαράγγι από ύψος 31 μέτρων- Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Με μία γρήγορη ματιά στο προφίλ αυτού του ανθρώπου, καταλαβαίνεις ότι δεν τον αγγίζει ο φόβος. Έχοντας πάνω του μία κάμερα, επιλέγει με κάθε ευκαιρία να κάνει θεαματικά άλματα από μεγάλο ύψος για να νιώσει λίγη αδρεναλίνη.

Στο τελευταίο βίντεο του που έγινε φαίνεται να πέφτει πάνω από ένα φαράγγι.

Ο αθλητής κατάδυσης, σκι και όλων των υπαίθριων αθλημάτων, όπως περιγράφει τον εαυτό του στο προφίλ του στα social media, φαίνεται στο τελευταίο εντυπωσιακό βίντεο με το άλμα του, να κρέμεται από τα κάγκελα μιας γέφυρας. Από κάτω του το μόνο που υπάρχει είναι το φαράγγι.

Ο 34χρονος αθλητής τότε πετά μία πέτρα για να δει που θα καταλήξει. Μέσα σε δευτερόλεπτα αφήνει τα χέρια του και πέφτει από 31 μέτρα ύψος.

Ο αθλητής κατέληξε με ασφάλεια στο νερό ενώ το κοινό του ζητωκραύγαζε για το άλμα του.

Το εντυπωσιακό βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 506.000 likes, μόνο στο Facebook και πάνω από 200.000 στο TikTok.