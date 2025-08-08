Back to Top
Ομόνοια: Οδηγός ταξί επιτέθηκε με μαχαίρι και λήστεψε επιβάτες

Ο άνδρας αναζητείται από την Αστυνομία

Οδηγός ταξί αναζητείται από την Αστυνομία για ληστεία με τραυματισμό εις βάρος δύο πελατών του αλλοδαπών, υπηκόων Γαλλίας, χθες το βράδυ στην Ομόνοια.

Οπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δύο Γάλλοι, ηλικίας 30 και 26 ετών, επιβιβάστηκαν στο ταξί από τον Πειραιά με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. 

Οταν, όμως, έφτασαν στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολάου στην περιοχή της Ομόνοιας, όπως κατήγγειλαν οι παθόντες, ο ταξιτζής τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυμάτισε τον έναν από αυτούς και, αφού τους άρπαξε τα χρήματα που είχαν πάνω τους, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

