Πάτρα: Έκλεψε μοτοσικλέτα και διέρρηξε εργαστήριο του Πανεπιστημίου- Δεν πήρε τίποτα γιατί τον κατάλαβαν

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος από τις 05-08-2025 μέχρι και τις 06-08-2025, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αφαίρεσε μια σταθμευμένη

μοτοσικλέτα και διέρρηξε εργαστήριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, χωρίς να αφαιρέσει κάτι διότι έγινε αντιληπτός. Ο κατηγορούμενος χρησιμοποιώντας την κλεμμένη μοτοσικλέτα μετέβη και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου, το οποίο επίσης διέρρηξε χωρίς να αφαιρέσει κάτι.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του ημεδαπού άνδρα, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.