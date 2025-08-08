Βαγγέλης Στεφανάκης: Το θανατηφόρο κοκτέιλ που τον οδήγησε στο θάνατο

Τι αποκαλύπτει η δικογραφία

Ήταν 24 Ιουλίου 2025, μια συνηθισμένη καλοκαιρινή Πέμπτη. Η ζέστη έκαιγε τα πεζοδρόμια των Σπάτων και ο ήλιος ήταν ακόμη ψηλά στον ουρανό όταν, λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα, το τηλέφωνο του Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων-Αρτέμιδος χτύπησε. Μια ψυχρή, κοφτή ενημέρωση: «Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε οικία επί της οδού Φλέμινγκ. Φαίνεται νεκρός». Αν και η πληροφορία έμοιαζε αρχικά με ένα τυπικό συμβάν, σύντομα αποδείχθηκε πως πίσω από τον απλό αυτό τίτλο —«άνδρας νεκρός»— κρυβόταν μια ιστορία γεμάτη μυστήριο, σκοτεινές λεπτομέρειες και πολλά ερωτήματα χωρίς άμεσες απαντήσεις. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο σκηνικό από αστυνομικό μυθιστόρημα παρά πραγματικότητα. Στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, ξαπλωμένος στο πάτωμα, βρισκόταν ο Βαγγέλης Στεφανάκης , ο 37χρονος άνδρας που είχε γίνει γνωστός σε όλη τη χώρα το 2013, όταν καταδικάστηκε για την άγρια δολοφονία της 23χρονης Φαίης Μπλάχα στη Νέα Μάκρη.

Ο Στεφανάκης εξακολουθούσε να εκτίει την ποινή του στο Κατάστημα Κράτησης Αυλώνα. Εκείνη την ημέρα, είχε λάβει εξαήμερη άδεια εξόδου, μια διοικητική διευκόλυνση που δίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις σε κρατούμενους με καλή διαγωγή. Ήταν η πρώτη μέρα της άδειάς του. Μια μέρα όμως που έμελλε να είναι και η τελευταία της ζωής του. Σύμφωνα με την κατάθεση της 21χρονης γυναίκας που ήταν μαζί του εκείνες τις τελευταίες ώρες, τον γνώριζε τους τελευταίους δύο μήνες. Εκείνο το πρωί, είχε μεταβεί στο Κατάστημα Κράτησης Αυλώνα για να του πάει φαγητό. Εκεί, έμαθε ότι του είχε δοθεί άδεια. Τον παρέλαβε με το αυτοκίνητό της, τον άφησε για λίγο στη Μεταμόρφωση για να πάρει το δικό του όχημα και έπειτα κατευθύνθηκαν μαζί προς τα Σπάτα. Ο Στεφανάκης στάθμευσε το αυτοκίνητό του μια μαύρη Ferrari Spider έξω από το κατάστημα καφέ, γνωστής αλυσίδας στο οποίο ήταν συνιδιοκτήτης μαζί με τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, τον άνδρα που του είχε παραχωρήσει τη μεζονέτα της Φλέμινγκ. Εκεί, μετέβη με το αυτοκίνητο της νεαρής κοπέλας.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, περίπου στις 15:30, ήρθαν σε σεξουαλική επαφή. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Στεφανάκης άρχισε να νιώθει αδιαθεσία. Η κοπέλα περιγράφει πως ο 37χρονος άρχισε να ανασαίνει βαριά, να δείχνει πως δυσφορεί. Σύντομα, κατέρρευσε. Πανικόβλητη, τον ξάπλωσε στο πάτωμα και τηλεφώνησε στον συνέταιρο του Στεφανάκη και ενοικιαστή του σπιτιού, ο οποίος έσπευσε αμέσως στο σημείο. Κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν η αξιωματικός υπηρεσίας του Τμήματος Σπάτων έφτασε, οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν ήδη να τον επαναφέρουν. Ματαίως. Ο Στεφανάκης δεν ανέπνεε. Ήταν ήδη νεκρός. Το σκηνικό όμως δεν είχε ολοκληρωθεί. Ενώ οι αρχές περίμεναν την άφιξη του γραφείου τελετών, η 21χρονη κοπέλα ζήτησε να πάρει μερικά ρούχα της από την ξύλινη ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας. Καθώς άνοιγε το δεύτερο συρτάρι, αντίκρισε ένα πυροβόλο όπλο —GLOCK μαύρου χρώματος, χωρίς κλείστρο και χωρίς ελατήριο, με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια των 9mm. Στην εφαρμογή «Police On Line» δεν υπήρχε καμία σχετική καταχώρηση. Λίγο αργότερα, σε μια μικρή λευκή ξύλινη ντουλάπα στο σαλόνι, η ίδια αξιωματικός εντόπισε και δεύτερο όπλο: ένα Beretta χωρίς σειριακό αριθμό, με δύο γεμιστήρες. Ήταν σε κοινή θέα, σε ανοιχτή ντουλάπα. Και τα δύο όπλα κατασχέθηκαν ως πειστήρια και αποστάλθηκαν για βαλλιστική εξέταση. Το απόγευμα, στις 17:30, κατέφθασε το γραφείο τελετών και παρέλαβε τη σορό. Οι πρώτες ενδείξεις δεν έδειχναν εγκληματική ενέργεια, όμως όσα είχαν ήδη εντοπιστεί, δεν άφηναν περιθώρια για εφησυχασμό. Στο όχημα του φίλου του Στεφανάκη εντοπίστηκαν φιαλίδια με αναβολικές ουσίες: GONASI, testosterone norma και bolbolic, μαζί με τρεις σύριγγες των 100 ml και ένα κινητό blackberry. Το Gonasi συγκεκριμένα χρησιμοποιείται για τη διέγερση της παραγωγής τεστοστερόνης. Έχει χρησιμοποιηθεί και καταχρηστικά, κυρίως στον χώρο του bodybuilding, για την αποκατάσταση της φυσιολογικής παραγωγής τεστοστερόνης μετά από χρήση αναβολικών στεροειδών. Όλα τα παραπάνω φέρονται να ανήκουν στον θανόντα. Από το σπίτι, η Εγκληματολογική Υπηρεσία συνέλεξε δύο μπουκάλια νερού και μία μπλε πουά μπλούζα του θανόντος για ανάλυση DNA και τοξικολογικού υλικού και διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή. Μια διαδικασία που ίσως αποκάλυπτε την αιτία πίσω από το «θανατηφόρο κοκτέιλ» ουσιών που φαίνεται να έκλεισε οριστικά τον κύκλο ζωής ενός ανθρώπου με βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς – σύμφωνα με μαρτυρίες- είχε καταναλώσει ισχυρά διεγερτικά χάπια και πιθανώς ένα άγνωστο υγρό που βρέθηκε δίπλα του. Όπως προκύπτει από το υλικό της δικογραφίας, η 21χρονη που βρισκόταν μαζί με τον Βαγγέλη Στεφανάκη στο διαμέρισμα στα Σπάτα κατέθεσε ότι, όταν εκείνος παρουσίασε ξαφνική δυσφορία, επιχείρησε να τον βοηθήσει με όσα μέσα διέθετε. Παρατήρησε πως ο Στεφανάκης προσπαθούσε να της μιλήσει αλλά δεν έβγαιναν λέξεις, ενώ ανέπνεε βαριά και έδειχνε να έχει χάσει τον έλεγχο του σώματός του. Όταν διαπίστωσε ότι είχε σφίξει το στόμα και τα δόντια του, έβαλε το δάχτυλό της στο στόμα του προκειμένου να τον βοηθήσει να ανακτήσει την αναπνοή του. Στη συνέχεια, κάλεσε το ΕΚΑΒ και λίγα λεπτά μετά, στις 16:05, έφτασε στο σημείο κινητή μονάδα από την Αρτέμιδα, η οποία διαπίστωσε τον θάνατό του. Σημειώνεται ότι η 21χρονη όπως και ο συνέταιρος του Στεφανάκη, κατηγορούνται για τα όπλα, τα πυρομαχικά και τις εκρηκτικές ύλες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Η συνήγορος της, Μαρίζα Κίκιρη δήλωσε ότι η εντολέας της δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας. Στην κατάθεση του ο αδερφός του Βαγγέλη Στεφανάκη απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Όπως προκύπτει ο 37χρονος του είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με την καρδιά του, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να γνωρίζει αν λάμβανε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν είχε καμία ένδειξη ή υποψία ότι κάποιος ήθελε να του κάνει κακό ή ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ενέργεια τρίτου προσώπου. Ο ενοικιαστής του διαμερίσματος, ο οποίος φέρεται να ήταν και συνεταίρος του Στεφανάκη στην επιχείρηση καφέ, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για υπόθεση με οχήματα που έφεραν παραποιημένα πλαίσια, ενώ ξεκαθάρισε πως ό,τι έχει να καταθέσει για τις συνθήκες θανάτου του Στεφανάκη, θα το πει μόνο ενώπιον του εισαγγελέα.