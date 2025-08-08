Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Πρώιμος- Θλίψη σε Πάτρα και Αίγιο

Άφησε έντονο αποτύπωμα μέσα από την πολυετή του υπηρεσία στο ΙΚΑ της οδού Γούναρη

Θλίψη προκάλεσε σε Πάτρα και Αίγιο η είδηση του θανάτου του Σπύρου Πρώιμου, σε ηλικία 66 ετών.

Γνωστός για τον ανοιχτόκαρδο χαρακτήρα του, άφησε έντονο αποτύπωμα τόσο μέσα από την πολυετή του υπηρεσία στο ΙΚΑ της οδού Γούναρη, όσο και στις παρέες του, όπου αποτελούσε πάντα την "ψυχή" με το χιούμορ και την κοινωνικότητά του.

Συγγενείς και φίλοι του είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Τράπεζας Αιγίου.

