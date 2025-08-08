Νέα Στύρα: Απομακρύνθηκαν τα πρώτα οχήματα από το φέρι μποτ

Στο νέο λιμάνι των Νέων Στύρων παραμένει φυλασσόμενο το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ύφαλο, ενώ περιμετρικά υπάρχει φράγμα για αντιρρυπαντική προστασία.

Λόγω του απαγορευτικού απόπλου, που ισχύει και για τα φέριαπό την Αγία Μαρίνα, οι επιβάτες που επιθυμούν να παραλάβουν τα οχήματά τους πρέπει να ταξιδέψουν 2,5 ώρες οδικώς. Η αρχή έγινε αργά το βράδυ, όταν δύο οχήματα απομακρύνθηκαν από το φέρι.

Ο καπετάνιος που κρατείται στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας,παρουσιάζεται στον ανακριτή, ενώ ήδη νηογνώμονες, αναφέρουν ότι επί της ουσίας καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του για βλάβη στα πηδάλια.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης διάρκειας τριών ωρών.