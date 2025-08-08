Δυτική Ελλάδα: Συναγερμός για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο στην Πυροσβεστική

Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας προειδοποιεί τους πολίτες για ιδιαίτερα επικίνδυνες καιρικές συνθήκες που αναμένονται το Σαββατοκύριακο 9-10 Αυγούστου 2025 και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή θα επηρεαστεί από παρατεταμένο κύμα υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, με τον δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς να ανεβαίνει στο Επίπεδο 4 – Πολύ Υψηλή.

Η Πυροσβεστική τονίζει ότι εφαρμόζονται αυστηρά τα προβλεπόμενα από την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2024 και υπενθυμίζει τις βασικές απαγορεύσεις:

Καμία καύση υπολειμμάτων, ξερόχορτων ή απορριμμάτων στην ύπαιθρο.

Απαγόρευση ανάμματος φωτιάς, ακόμη και για ψήσιμο, σε δάση, άλση, παραλίες και αρχαιολογικούς χώρους.

Απαγόρευση χρήσης εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλή θερμότητα χωρίς ειδικά μέτρα και άδεια.

Απαγόρευση ρίψης πυροτεχνημάτων χωρίς σχετική έγκριση.

Μη απόρριψη στάχτης ή αναμμένων υλικών σε εξωτερικούς χώρους.

Συμβουλές πρόληψης

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, να μην πετούν αναμμένα τσιγάρα, να καθαρίζουν αυλές και οικόπεδα από ξερά χόρτα και να διατηρούν ελεύθερες τις οδούς πρόσβασης για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς, πρέπει να ειδοποιούν άμεσα το 199 ή το 112.

Κυρώσεις

Η παραβίαση των οδηγιών επιφέρει ποινικές διώξεις, διοικητικά πρόστιμα από 3.000 ευρώ και αστικές αποζημιώσεις σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική Δυτικής Ελλάδας καλεί κατοίκους και επισκέπτες να επιδείξουν υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι «μια μόνο αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη καταστροφή».