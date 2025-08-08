Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στην Πάτρα: Πώς να την απολαύσετε - Πού να πάτε

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος, μια από τις πιο εντυπωσιακές του χρόνου, θα φωτίσει φέτος την Πάτρα το Σάββατο 9 Αυγούστου, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για πολιτιστικές εξορμήσεις αλλά και ρομαντικούς περιπάτους δίπλα στη θάλασσα.

Το λεγόμενο «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» αναμένεται να χαρίσει μια νύχτα γεμάτη φως και ατμόσφαιρα, με την πόλη να συμμετέχει και φέτος στον θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού που φέρνει εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει δύο ξεχωριστές βραδινές δράσεις:

* Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών: Στο πλαίσιο της έκθεσης Alive Heritage: Matter and Memory, θα πραγματοποιηθούν θεματικές ξεναγήσεις με τίτλο Moon Dialogues / Διάλογοι στο Φως της Πανσελήνου, με τη Γεωργία Μανωλοπούλου, σε δύο ώρες: 21.00-22.00 και 22.00-23.00.

* Ρωμαϊκό Στάδιο Πάτρας: Η δράση Υπό το φως του φεγγαριού στο Ρωμαϊκό Στάδιο προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια νυχτερινή περιήγηση από τις 20.30 έως τις 23.00, με ξεναγήτρια τη Δρ Έλενα Παρτίδα.

Η συμμετοχή και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Για όσους προτιμούν πιο χαλαρές στιγμές, η πόλη προσφέρει και ανεπίσημες, αλλά εξίσου εντυπωσιακές επιλογές:

*Φάρος Πατρών: Ιδανικός για βραδινό περίπατο με θέα στο φεγγάρι και τη θάλασσα, ενώ το καφέ στον χώρο προσφέρει τη δυνατότητα για ξεκούραση με ένα ποτό ή σνακ.

* Παραλία Ρίου: Η θέα της φωτισμένης Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, σε συνδυασμό με την πανσέληνο και τα beach bars της περιοχής, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δύσκολα ξεχνιέται.