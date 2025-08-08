Το Maxim το 2007 δημοσίευσε λίστα με τις «Λιγότερο σέξι γυναίκες» – Ποια διάσημη είχε βγάλει ως τη χειρότερη

Σε μια εποχή που τα περιοδικά καθόριζαν πρότυπα ομορφιάς, το Maxim –γνωστό για τη λίστα «Hot 100» με τις πιο σέξι γυναίκες του πλανήτη– το 2007 είχε δημοσιεύσει λίστα με «Unsexiest Women Alive», δηλαδή τις λιγότερο σέξι γυναίκες στον πλανήτη.

Ναι, καλά διαβάσατε.

Μια κατάταξη που δεν επιβράβευε, αλλά «στιγμάτιζε» γυναίκες για την εξωτερική τους εμφάνιση. Και ποια βγήκε «νικήτρια» σε αυτή την τόσο λάθος λίστα;

Η ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ , η εμβληματική Carrie Bradshaw του Sex and the City, ψηφίστηκε ως η Νο1 “Unsexiest Woman Alive” από τους συντάκτες του περιοδικού. Το Maxim τη χαρακτήρισε ωμά ως «μια από τις λιγότερο σέξι γυναίκες σε μια ήδη πολύ μη-σέξι ομάδα» για να μην αφήσει χωρίς στίγμα και τις υπόλοιπες πρωταγωνίστριες της σειράς!

Η ηθοποιός τότε είχε δηλώσει σοκαρισμένη και προσβεβλημένη, τονίζοντας πως τέτοιες λίστες «κάνουν κακό και είναι απολύτως περιττές».