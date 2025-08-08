Το Maxim το 2007 δημοσίευσε λίστα με τις «Λιγότερο σέξι γυναίκες» – Ποια διάσημη είχε βγάλει ως τη χειρότερη

Η ηθοποιός τότε είχε δηλώσει σοκαρισμένη και προσβεβλημένη, τονίζοντας πως τέτοιες λίστες «κάνουν κακό και είναι απολύτως περιττές»
Σε μια εποχή που τα περιοδικά καθόριζαν πρότυπα ομορφιάς, το Maxim –γνωστό για τη λίστα «Hot 100» με τις πιο σέξι γυναίκες του πλανήτη– το 2007 είχε δημοσιεύσει λίστα με «Unsexiest Women Alive», δηλαδή τις λιγότερο σέξι γυναίκες στον πλανήτη.
Ναι, καλά διαβάσατε.
Μια κατάταξη που δεν επιβράβευε, αλλά «στιγμάτιζε» γυναίκες για την εξωτερική τους εμφάνιση. Και ποια βγήκε «νικήτρια» σε αυτή την τόσο λάθος λίστα;
Η ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ , η εμβληματική Carrie Bradshaw του Sex and the City, ψηφίστηκε ως η Νο1 “Unsexiest Woman Alive” από τους συντάκτες του περιοδικού. Το Maxim τη χαρακτήρισε ωμά ως «μια από τις λιγότερο σέξι γυναίκες σε μια ήδη πολύ μη-σέξι ομάδα» για να μην αφήσει χωρίς στίγμα και τις υπόλοιπες πρωταγωνίστριες της σειράς!
Η ηθοποιός τότε είχε δηλώσει σοκαρισμένη και προσβεβλημένη, τονίζοντας πως τέτοιες λίστες «κάνουν κακό και είναι απολύτως περιττές».
Το περιοδικό δεν σταμάτησε εκεί.
Η πλήρης λίστα περιλάμβανε:
1. Sarah Jessica Parker
2. Amy Winehouse
3. Sandra Oh
4. Madonna
5. Britney Spears
Καθεμία από τις παραπάνω γυναίκες ήταν τότε είτε στο απόγειο της καριέρας της είτε σε δύσκολη προσωπική φάση – κάτι που έκανε τη λίστα ακόμη πιο προβληματική. Η Amy Winehouse, για παράδειγμα, αντιμετώπιζε σοβαρούς εθισμούς, ενώ η Britney Spears βρισκόταν σε μια περίοδο δημόσιας κατάρρευσης.
Οι αντιδράσεις: “Αυτό δεν είναι χιούμορ, είναι χλευασμός”
Η λίστα κατηγορήθηκε από πολλούς ως σεξιστική, εκτός τόπου και χρόνου και δείγμα μιας κουλτούρας που αντικειμενοποιεί και χλευάζει τις γυναίκες. Χρήστες του διαδικτύου και αναλυτές σχολίασαν ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν προσφέρουν τίποτα άλλο πέρα από το να ενισχύουν στερεότυπα και να υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση.
Η Parker, όταν ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε: «Δεν με πείραξε που δε με θεωρούν σέξι. Με πείραξε που ένιωσα πως με χτυπούν δημόσια άδικα, χωρίς λόγο».
15+ χρόνια μετά: Πώς το βλέπουμε σήμερα;
Η κουλτούρα της ντροπής και της κατάταξης γυναικών με βάση την εμφάνιση τους έχει αρχίσει –ευτυχώς– να αμφισβητείται σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Τότε, το 2007, τέτοιες λίστες θεωρούνταν mainstream. Σήμερα, κάτι τέτοιο θα είχε προκαλέσει ακαριαία ακύρωση (cancel), πιθανότατα και επίσημες απολογίες.
πηγη Watch and Chill
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr