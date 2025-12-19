Σμαράγδα Καρύδη: «Είχα την περούκα της Ντάλιας 20 χρόνια σε ένα κουτί»

Για το πολυαναμενόμενο reunion του “Παρά Πέντε”, που έρχεται στο MEGA στις 23/12 με ένα ξεχωριστό επεισόδιο, μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη.

Τη γνωστή ηθοποιό συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο του Happy Day.

«Με τα παιδιά δεν έχουμε χαθεί στην πραγματικότητα σαν φίλοι αλλά ξανακάναμε γυρίσματα ως ρόλοι. Λέγαμε “πώς θα το ξανακάνουμε αυτό μετά από 20 χρόνια;” και τελικά με το που ντυθήκαμε, βαφτήκαμε, έβαλα την περούκα, βρήκαμε τα λόγια μας, ήτανε σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήτανε περίεργο», περιγράφει η Σμαράγδα Καρύδη στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Την είχα και την περούκα της Ντάλιας στο σπίτι. Την είχα 20 χρόνια και τώρα ξαναμπήκε σε κουτί, δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί ποτέ και πότε. […] Αυτό που μου λείπει είναι να κάνω ταξίδια με φίλους, φαγητά, σινεμά, θέατρο, κους-κους, κουμ-καν, χάλι-γκάλι. Θέλω να ξεκουραστώ με λίγα λόγια», παραδέχεται με χιούμορ η ηθοποιός.