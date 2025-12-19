Απ. Ρουβάς: «Έχουμε χαθεί με τη Δανάη Μπάρκα, έχουμε διαφορετικές ζωές»

Ο Απόστολος Ρουβάς μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και αναφέρθηκε τη συνεργασία του με τη Δανάη Μπάρκα.

Ο γνωστός σεφ και αδελφός του Σάκη Ρουβά τόνισε ότι η εκπομπή ξεκαθάρισε πως η μεταξύ τους απομάκρυνση οφείλεται απλώς στις διαφορετικές ζωές και όχι σε κάποιο πρόβλημα.

«Η Δανάη ήταν μια εκπομπή, ήρθε, έκανε τον κύκλο της, πέρασε. Έκανα κι εγώ τον δικό μου κύκλο στην εκπομπή. Ό,τι ολοκληρώνεται νομίζω είναι ένα κομμάτι της ιστορίας σου και του τι έχεις κάνει. Από εκεί και πέρα πάμε για επόμενα βήματα».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε τελείως διαφορετική ζωή και έχουμε χαθεί, αλλά δεν είναι κάτι που προέκυψε από κάποιον λόγο. Απλά πολλές φορές όταν αλλάζεις, μετακομίζεις, αλλάζεις συνήθειες και τρόπο ζωής, χάνεσαι με κόσμο».

