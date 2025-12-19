Νίνα Λοτσάρη: «Έχω δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά και έχω βάλει τα όριά μου»

Η Νίνα Λοτσάρη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Real View» του OPEN - με αφορμή την απουσία της Σοφίας Μουτίδου λόγω θεατρικών υποχρεώσεων - και τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, για την υπόθεση του ξυλοδαρμού της Σοφίας Πολυζωγοπούλου από τον Απόστολο Λύτρα, ενώ προχώρησε και σε μια προσωπική εξομολόγηση για κακοποιητική συμπεριφορά που είχε βιώσει στο παρελθόν.

«Είναι θλιβερό»

«Νομίζω πως όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να παίρνουμε μια κακοποιητική συμπεριφορά τόσο ήρεμα. Είναι θλιβερό», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης αντίδρασης και οριοθέτησης.

Η Νίνα Λοτσάρη αποκάλυψε ότι και η ίδια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κακοποιητική συμπεριφορά σε προηγούμενη σχέση της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επρόκειτο κυρίως για λεκτική κακοποίηση. «Βρήκα τρόπους να μην αφήσω αυτά να ριζώσουν μέσα μου ποτέ και μπήκα στη δράση. Ήμουν συνειδητοποιημένη για αυτό που συνέβαινε, δεν το άφησα να με αγγίξει και έβαλα όρια», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η απόφασή της να βάλει τέλος στη συγκεκριμένη κατάσταση ήταν άμεση και καθοριστική: «Κατάλαβα ότι έπρεπε αυτό να λήξει, γιατί αν το άφηνα, η πληγή θα έμενε ανοιχτή και θα επηρέαζε τη ζωή μου. Ήμουν αρκετά ώριμη για να το αντιμετωπίσω και πολύ τυχερή».