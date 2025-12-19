Ράδιο Αρβύλα: Η κορυφαία επιλογή των τηλεθεατών και για το 2025

Πρωταγωνιστές εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, οι «Ράδιο Αρβύλα» συνέχισαν και το 2025 τη σαρωτική τους τηλεοπτική διαδρομή, με σταθερά εντυπωσιακές πρωτιές και απόλυτη κυριαρχία.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση και τη χρονιά που πέρασε μονοπώλησαν το ενδιαφέρον με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης σε όλα τα ηλικιακά κοινά, κάνοντας πρωταθλητισμό.

Από τις 20 Ιανουαρίου 2025 έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2025, ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 19,3%, όσο και στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 18,7%.

Στην ανατρεπτική παρέα τους, μπήκαν για τουλάχιστον 1’ κατά μέσο όρο περίπου 1.600.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, και το Α’ μισό της φετινής σεζόν, καταγράφοντας πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18 – 54 με μέσο όρο 19,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμική των εκπομπών τους αποτυπώθηκε όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στη μεγάλη απήχηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου είχαν ισχυρή αλληλεπίδραση και πυροδότησαν πολλά σχόλια και συζητήσεις, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεσή τους με το κοινό.

Οι «Ράδιο Αρβύλα», η πιο επιδραστική ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφουν το 2026 για να… ταράξουν τα «λιμνάζοντα νερά», της τηλεοπτικής, και όχι μόνο, πραγματικότητας, με αστείρευτη έμπνευση, αντισυμβατική σκέψη και καυστική σάτιρα.