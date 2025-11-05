Σμαράγδα Καρύδη για το reunion του «Πάρα Πέντε»: «Θα έχει πράγματα που δεν έχουμε πει»

Αποκαλύψεις για το reunion της θρυλικής κωμικής σειράς του MEGA, «Στο Πάρα Πέντε», του Γιώργου Καπουτζίδη, έκανε η Σμαράγδα Καρύδη, που ήταν μία από τις πρωταγωνίστριές της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ενασχόλησή της με τη σκηνοθεσία.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το μεσημέρι της Τετάρτης (05.11.2025) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε στη Φαίη Σκορδά και στην παρέα της για όλα. Μάλιστα, η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα για το νέο επεισόδιο της σειράς «Στο Πάρα Πέντε».

«Κοντά στις γιορτές θα γίνει αυτό το μεγάλο επετειακό επεισόδιο, που θα έχει πολλά πράγματα μέσα», αποκάλυψε, προσθέτοντας: «Θα είναι αφιέρωμα. Θα έχει backstages, συνεντεύξεις, παλιά πράγματα που δεν τα έχουμε πει… Καινούργιες σκηνές που θα ξεκινήσουμε να τις γυρίζουμε από Δευτέρα.

«Η περούκα της Ντάλιας είναι έτοιμη για να την ξαναφορέσω. Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, το είδαμε και είπαμε ότι αξίζει να το κάνουμε. Η Ντάλια είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου», πρόσθεσε η Σμαράγδα Καρύδη.

«Ο χρόνος δεν κάνει ποτέ καλό. Τα πράγματα πρέπει να τα διεκδικείς και να τα επιθυμείς. Ο χρόνος όλα τα αλλοιώνει και γίνονται δεδομένα τα πράγματα», είπε ακόμα, μιλώντας για τις μακροχρόνιες σχέσεις.

«Η σκηνοθεσία ήταν κάτι που ήθελα να κάνω καιρό, αλλά ήμουν δειλή», δήλωσε ακόμα μιλώντας για την παράσταση «Hotel Amour» και ανέφερε ότι σκηνοθετεί για τρίτη φορά και είναι η πρώτη που δεν παίζει κιόλας στο έργο.

«Δεν κάνω ψυχανάλυση αλλά συζητάω πολύ με τον εαυτό μου. Τελευταία προσπαθώ να είμαι πιο επιεικής με τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Είμαι λίγο τεμπέλα και λίγο φυγόπονη και όταν κάνω κάτι (σ.σ. επιθυμώ) να γίνεται όποτε το θέλω. Πρέπει να είμαι συνεπής και η συνέπεια με εξοντώνει», παραδέχτηκε στη συνέχεια.