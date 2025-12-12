Back to Top
Έγινε της… Ποταμούλας στο «Ρουκ Ζουκ»- Βρήκε συγχωριανό η Ζέτα

Ο παίκτης δήλωσε ότι κατάγεται κι αυτός από το χωριό της, την Ποταμούλα Αγρινίου

Ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Ζέτα Μακρυπούλια στον πλατό της εκπομπής της «Ρουκ Ζουκ» στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Ένας εκ των παικτών που πέρασαν από το «Ρουκ Ζουκ» τις προηγούμενες ημέρες της δήλωσε ότι κατάγεται κι αυτός από το χωριό της, την Ποταμούλα Αγρινίου.

Άλλωστε, η αγαπημένη παρουσιάστρια-ηθοποιός την επισκέπτεται τακτικά και εκφράζει πάντοτε την αγάπη της για τον τόπο της.

Ο νεαρός σε κάθε περίπτωση εξήγησε στην Ζέτα ότι το περασμένο Πάσχα στο χωριό έλεγαν ότι πήγε αυτός και η Μακρυπούλια, με δόση χιούμορ…

