Πάτρα: Σήμερα τον τελευταίο αντίο στον 52χρονο Κων. Νάκο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ιόνια Οδό

Βαρύ πένθος σκεπάζει την οικογένεια και τους φίλους του 52χρονου επαγγελματία οδηγού νταλίκας, Κωνσταντίνου Νάκου, που έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο το βράδυ της Τρίτης, στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στο 145,6ο χιλιόμετρο, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Το φορτηγό που οδηγούσε, φορτωμένο με λάδια, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να εγκλωβιστεί στην καμπίνα και να χάσει τη ζωή του. Το όχημα ανασύρθηκε κατεστραμμένο από τις Αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 11:30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας. Ο Κωνσταντίνος Νάκος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Χριστίνα και τα τρία τους παιδιά, Ανδριάνα, Ιωάννα και Ανδρέα, βυθίζοντας σε θλίψη τους οικείους και τους συναδέλφους του στον χώρο των μεταφορών.