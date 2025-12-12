Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σήμερα τον τελευταίο αντίο στον 52χρονο Κων. Νάκο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ιόνια Οδό

Πάτρα: Σήμερα τον τελευταίο αντίο στον 5...

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Χριστίνα και τα τρία τους παιδιά, Ανδριάνα, Ιωάννα και Ανδρέα

Βαρύ πένθος σκεπάζει την οικογένεια και τους φίλους του 52χρονου επαγγελματία οδηγού νταλίκας, Κωνσταντίνου Νάκου, που έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο το βράδυ της Τρίτης, στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στο 145,6ο χιλιόμετρο, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Το φορτηγό που οδηγούσε, φορτωμένο με λάδια, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να εγκλωβιστεί στην καμπίνα και να χάσει τη ζωή του. Το όχημα ανασύρθηκε κατεστραμμένο από τις Αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 11:30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας. Ο Κωνσταντίνος Νάκος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Χριστίνα και τα τρία τους παιδιά, Ανδριάνα, Ιωάννα και Ανδρέα, βυθίζοντας σε θλίψη τους οικείους και τους συναδέλφους του στον χώρο των μεταφορών.

Ειδήσεις Τώρα

Η Αχαΐα «βράζει» στα μπλόκα: Συνεχείς αποκλεισμοί και αναμονή εξελίξεων

Πάτρα: Τρεις Ρομά πίσω από τις πρόσφατες ληστείες στο κέντρο

Θεριανό: Τι κουβαλούσε το φορτηγό που συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θανατηφόρο Τροχαίο Ιόνια Οδός

Ειδήσεις