Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Στο νοσοκομείο η Ευανθία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας

Εξελίξεις και αποκαλύψεις στo νέo επεισόδιo της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 22:30 το βράδυ.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 24: Η Μελισσάνθη ταράζεται απ’ την αιφνιδιαστική επίσκεψη της μητέρας της, στο σπίτι της. Η Ευανθία καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας και η Ιουλία με τον Φωκά καλούνται, να το αντιμετωπίσουν με τις μέρες τους στη Θεσσαλονίκη, να φτάνουν στο τέλος τους. Η Ασπασία επανεξετάζει την απόφασή της, αφού ο Σταύρος όσο και αν λέει πως είναι καλά, τελικά στρέφεται στο ποτό για παρηγοριά.

Η Μάρθα προσπαθεί, να ελέγξει την ένταση ανάμεσα στο Στάθη και την Πολυξένη, ενώ η Πολυξένη γνωρίζει καλύτερα τον Ηλία και δέχεται να παίξει στην επόμενη ταινία του Βαρελά. Η Μαγδαληνή συναντάει ξανά την Τζένη και μια μεγάλη φιλία γεννιέται.