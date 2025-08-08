Νέα Στύρα: Μηνύσεις από τους επιβάτες για την προσάραξη του φέρι μποτ

Μετά από δύο 24ωρα όπου το φέρι μποτ της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα προσάραξε σε ξέρα, οι επιβάτες κατάφεραν να πάρουν τα αυτοκίνητα και τις αποσκευές τους.

Ο καπετάνιος του αναμένεται να απολογηθεί μέσα στην ημέρα (08.08.2025) για τους λόγους που το φέρι μποτ χτύπησε σε ύφαλο με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν δεκάδες επιβάτες και να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Το μοιραίο φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από σκάφη του λιμενικού. Μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο σοβαρό ατύχημα.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι επιβάτες κατάφεραν να πάρουν ό,τι είχαν αφήσει εσπευσμένα μέσα στο φέρι μποτ και πλέον απειλούν με ομαδικές αγωγές και μηνύσεις.