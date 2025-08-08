Φωτιά ΤΩΡΑ στην Κεφαλονιά- Εκκενώνονται τρία χωριά κοντά στο Αργοστόλι

Μήνυμα 112 για απομάκρυνση
Δυο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε σημείο μεταξύ Περατάτων και Καραβάδου και στον Ενετικό Δρόμο, στην Κεφαλονιά.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για απομάκρυνση.
Στο μήνυμα αναφέρεται:
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλονιάς
? Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Ο δήμαρχος του Αργοστολίου ανέφερε μιλώντας στο ertnews.gr ότι εικάζουν πως πρόκειται για εμπρησμό γιατί εκδηλώθηκαν 3 διαφορετικές εστίες εκ των οποίων μόνο η μία είναι ακόμη ενεργή.
Σε άλλο σημείο τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε 10 μέτρα από τα σπίτια.
«Είχαμε 3 φωτιές. Λογικά είναι εμπρησμοί. Αντιμετωπίσαμε τις 2 εστίες και τώρα παλεύουμε για το τρίτο μέτωπο. Καίει κοντά σε σπίτια. Δεν μας ευνοεί ο καιρός», λέει ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και εθελοντές.
Από αέρος προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
