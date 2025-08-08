Φωτιά ΤΩΡΑ στην Κεφαλονιά- Εκκενώνονται τρία χωριά κοντά στο Αργοστόλι

Δυο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε σημείο μεταξύ Περατάτων και Καραβάδου και στον Ενετικό Δρόμο, στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχειρούν για την κατάσβεσή τους, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για απομάκρυνση.

Στο μήνυμα αναφέρεται:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλονιάς

? Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».