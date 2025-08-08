Απολογείται ο αστυνομικός - TikToker: Στο «μικροσκόπιο» μεγάλα χρηματικά ποσά

Απολογείται σήμερα, Παρασκευή, ο πρώην αστυνομικός και TikToker, εις βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 34χρονος φαίνεται πως μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Γιατί δεσμεύτηκαν όλοι οι λογαριασμοί του

Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι τα ποσά τα οποία φέρεται να κέρδισε από την διακίνηση ναρκωτικών, αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές του δραστηριότητες με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Για αυτόν τον λόγο δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και όλες οι θυρίδες που μπορεί να υπάρχουν στο όνομά του για να δουν οι ελληνικές Αρχές από που προέρχονται αυτά τα χρήματα, όπως μεταδίδει το Mega.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν πίσω από αυτό βρίσκεται δίκτυο διακίνησης χρημάτων ή αν αυτά τα χρήματα του τα έστειλαν τρίτα άτομα τα οποία και θα διερευνηθούν.

«Εμένα είναι 2.000 την ημέρα»: Οι συνομιλίες που «καίνε»

Ο κοριός της ΕΛΑΣ «έκαψε» τον 34χρονο TikToker. Το Mega φέρνει στο φως τους εξής διαλόγους:

– 34χρονος: Εμένα είναι 2.000 την ημέρα και συν, έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας, για να τρέχω τις δουλείες της, όλα αυτά που σου έχω πει… Τον μήνα είναι 60.000, 50.000 πες καθαρά. Συν τα 5.000 της άλλης, πες 55.000. Και έχω και καμία δεκαριά σπίτια και ενοίκια οπότε είμαι κομπλέ».

Για τον λόγο αυτό, ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πρώην αστυνομικό.