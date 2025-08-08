Θρίλερ με την εξαφάνιση Βρετανίδας στην Καβάλα

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση της 59χρονης Βρετανίδας Μichele Ann Joy Bourda από παραλία στην Καβάλα .

Η 59χρονη βρισκόταν στην παραλία Οφρυνίου μαζί με τον σύζυγο της πριν τα ίχνη της χαθούν ξαφνικά, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι είχε φτάσει στην παραλία από νωρίς το πρωί και είχε παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, όταν ο σύζυγος αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί από την ξαπλώστρα. Παρά τις έρευνες κανείς δεν έχει δει την 59χρονη ενώ ο σύζυγός της ανησυχεί για τη ζωή του ενώ αποκαλύπτει ότι και το 2020 είχε εξαφανιστεί στο Λονδίνο λόγω ψυχικών θεμάτων που αντιμετώπιζε τότε.

Ο ίδιος μιλώντας στην Daily Mail περίγραψε τι συνέβη εκείνη τη μέρα και τι έγινε όταν αντιλήφθηκε την εξαφάνιση της συζύγου για την οποία έχει εκδοθεί silver alert, o 66χρονος λέει: «Έτρεξα γρήγορα στην τουαλέτα και χτύπησα την πόρτα της γυναικείας τουαλέτας, αλλά δεν ήταν εκεί. Τότε έτρεξα στην παραλία για να ξανακοιτάξω στο νερό. Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, αλλά είπαν όχι. Αργότερα, όμως, έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία, στην οποία φαινόμασταν να τρώμε κρέπες. Μετά γύρισα γρήγορα στον σερβιτόρο για να του πω ότι η γυναίκα μου είχε χαθεί και τον ρώτησα αν την είχε δει, αλλά αυτός άρχισε να γελάει».

Όταν στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο Καβάλας αναζητώντας τη σύζυγό του, είπε ότι οι γιατροί του είπαν ότι «συμβαίνουν πολλά περιστατικά» σε αυτή την παραλία και ότι μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνη.

«Ψάχνω χωρίς ύπνο και χωρίς να τρώω. Μέρα και νύχτα, ειδικά νωρίς το πρωί. Ήταν δύσκολο να δω τη νύχτα, όμως, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά. Για μέρες και νύχτες έψαξα την ακτή, έψαξα θάμνους, ελαιώνες, άδεια σπίτια, εργοτάξια, μετά πήγα στα βουνά, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Ρώτησα την αστυνομία αν πιστεύουν ότι είναι ζωντανή, γιατί δεν χρησιμοποιούν σκύλους, drones, ελικόπτερα, και μου απάντησαν «πού να ψάξουμε; Είναι τεράστια περιοχή»» προσθέτει ο 66χρονος.

«Δεν πιστεύω ότι η γυναίκα μου θα είχε πάει σε κάποιον με το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά, δεν το πιστεύω. Έχω ψάξει παντού, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι μόνος σου», τόνισε χαρακτηριστικά.