Στον Κορυδαλλό και η 32χρονη Αλγερινή- Ποια βρίσκεται στο διπλανό κελί

Η 32χρονη Αλγερινή που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της Τζένα στην παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάληρο, κρατείται από το μεσημέρι της Πέμπτης στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Μάλιστα έχει τοποθετηθεί σε κελί δίπλα από την Ειρήνη Μουρτζούκου, και τη μητέρα του 3χρονου Αγγέλου από την Κρήτη. Στην ίδια πτέρυγα βρισκόταν μέχρι πρότινος και η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει επιστρέψει στις φυλακές Θήβας.

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα βρίσκονται πλέον τρεις μητέρες που συνδέονται με τον θάνατο έξι παιδιών: τα τέσσερα παιδιά για τα οποία έχει ομολογήσει η Ειρήνη Μουρτζούκου (εκ των οποίων τα δύο είναι τα ίδια της τα παιδιά), ο μικρός Άγγελος που έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης από τη μητέρα και τον πατριό του, και η 3χρονη Τζένα, την οποία η μητέρα της εγκατέλειψε στη θάλασσα.

Ψύχραιμη

Η 32χρονη παραμένει ψύχραιμη και δείχνει συνεργάσιμη με τις αρχές, ενώ επικοινωνεί, όποτε της επιτρέπεται, με την αδερφή της στην Αλγερία.

zougla.gr