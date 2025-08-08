Παλαιό Φάληρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού η 32χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

Μετά την απολογία της στην οποία υποστήριξε την αθωότητά της, η 32χρονη Αλγερινή που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της η οποία βρέθηκε νεκρή σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η 32χρονη μητέρα συνεχίζει να υποστηρίζει πως άφησε το παιδί της στην θάλασσα του Παλαιού Φαλήρου, γνωρίζοντας πως είναι νεκρό.

Όπως ισχυρίστηκε στην απολογία της, έκανε μπάνιο την 3χρονη Τζένα η οποία ξεκίνησε τους σπασμούς και παρά την προσπάθειά της να την επαναφέρει, το μικρό κορίτσι δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, τότε τρομοκρατήθηκε και πήρε την απόφαση να αφήσει την κόρη της στη θάλασσα του Παλαιού Φαλήρου.