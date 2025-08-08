Μήλος: Δύο πνιγμοί λόγω selfie στο Σαρακήνικο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Σαρακήνικο της Μήλου με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ζεύγος τουριστών από το Βιετνάμ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το άτυχο ζευγάρι ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών και βρισκόταν στη Μήλο για διακοπές με γκρουπ.

Το άτυχο ζευγάρι, φέρεται να είχε βγεί από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, πήγαν στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και για τους δύο.

miloslife.gr