Μήλος: Δύο πνιγμοί λόγω selfie στο Σαρακήνικο

Η γυναίκα φέρεται να έπεσε στην θάλασσα ενώ έβγαζε selfie και ο άντρας βούτηξε για να την σώσει
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Σαρακήνικο της Μήλου με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ζεύγος τουριστών από το Βιετνάμ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το άτυχο ζευγάρι ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών και βρισκόταν στη Μήλο για διακοπές με γκρουπ.
Το άτυχο ζευγάρι, φέρεται να είχε βγεί από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, πήγαν στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και για τους δύο.
