Δυτική Αχαΐα: Τροχαίο με δυο τραυματίες, στο Ελαιοχώρι - Ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

ΝΕΟΤΕΡΟ: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ελαιοχώρι της Δυτικής Αχαΐας, όταν συγκρούστηκαν δύο αγροτικά οχήματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

ΦΩΤΟ: Δυτική Αχαΐα

