Δυτική Αχαΐα: Τροχαίο με δυο τραυματίες, στο Ελαιοχώρι - Ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

ΝΕΟΤΕΡΟ: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ελαιοχώρι της Δυτικής Αχαΐας, όταν συγκρούστηκαν δύο αγροτικά οχήματα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.
ΦΩΤΟ: Δυτική Αχαΐα
Πρώτη Ενημέρωση: Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στη Δυτική Αχαΐα στο χωριό Ελαιοχώρι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο οχήματα συγρούστηκαν με απιοτέλεσμα να υπάρξει εγκλωβισμός.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε ένα άτομο τραυματισμένο.
