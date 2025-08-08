Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Αχαΐα: Τροχαίο με δυο τραυματίες, στο Ελαιοχώρι - Ο ένας σε σοβαρή κατάσταση

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος

ΝΕΟΤΕΡΟ: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ελαιοχώρι της Δυτικής Αχαΐας, όταν συγκρούστηκαν δύο αγροτικά οχήματα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

ΦΩΤΟ: Δυτική Αχαΐα

Πρώτη Ενημέρωση: Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στη Δυτική Αχαΐα στο χωριό Ελαιοχώρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο οχήματα συγρούστηκαν με απιοτέλεσμα να υπάρξει εγκλωβισμός.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε ένα άτομο τραυματισμένο.

