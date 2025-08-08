Κολλημένοι» στο λιμάνι του Πειραιά χιλιάδες επιβάτες

Χιλιάδες είναι οι επιβάτες που έχουν «κολλήσει» στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα (8/8), χωρίς να ξέρουν καν τι ώρα θα αναχωρήσουν τα πλοία τους.

Λίγο μετά τις 7:00 επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων, ωστόσο, οι επιβάτες δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά ούτε και από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι το απαγορευτικό ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τις 13:00, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση.

Παρόλα αυτά πρόκειται να γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης λίγο μετά τις 12:00, όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στα πελάγη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ζητούν να μάθουν εάν θα φύγει το πλοίο τους



Πολλοί επιβάτες διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους και αν αυτό θα ξεκινήσει, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο να μη φύγει κανένα πλοίο από τον Πειραιά.