Φωτιά στο Νοσοκομείο "Σωτηρία"

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη, καθώς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκκενωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν σπεύσει στο σημείο για κατάσβεση τουλάχιστον 6 υδροφόρα οχήματα, ενώ στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου έφτασαν και δύο οχήματα της άμεσης δράσης.

