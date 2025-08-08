Φωτιά στην Κεφαλονιά: Καίει κοντά σε σπίτια - «Ξέσπασε ταυτόχρονα σε 3 μέτωπα», λέει ο δήμαρχος

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον Καραβάδο Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.30 ενώ κοντά βρίσκονται οικισμοί.
Για το λόγο αυτό προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν προς Αργοστόλι.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ δεν ευνοεί ο άνεμος. Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου και της περιφέρειας που έχουν σπεύσει θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.
Πρόσθεσε ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι σπιτιών που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά και οδηγούνται στο Αργοστόλι.
Ο δήμαρχος δεν αποκλείει τον εμπρησμό - «Πρώτη φορά ξεκινά κοντά στα σπίτια»
